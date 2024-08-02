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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Валенсия» арендовала нападающего «Леванте» Гомеса с правом выкупа

«Валенсия» арендовала нападающего «Леванте» Гомеса с правом выкупа

«Валенсия» достигла соглашения с «Леванте» об аренде 26-летнего нападающего на один сезон с правом выкупа.

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