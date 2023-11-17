Ямальские семьи получили награды от Путина и Артюхова. Фото

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов вручил награды многодетным ямальским семьям. Государственной наградой награждены две семьи, а медали Ямала получили семь северянок, сообщила пресс-служба окружного правительства.
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