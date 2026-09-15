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На Украине заявили о провале финансирования международными партнерами

На Украине заявили о провале финансирования международными партнерами

Финансирование Украины международными партнерами провалилось, заявил 15 сентября основатель запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко в интервью новостному украинскому Телеграм-каналу.

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