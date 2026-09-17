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RT Russia

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Трамп ожидает очень скорого урегулирования украинского конфликта

Трамп ожидает очень скорого урегулирования украинского конфликта

Президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает очень скорого урегулирования украинского конфликта. «Всё это очень скоро закончится», — заявил он.

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