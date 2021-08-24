Почему пейсатель Дмитрий Быков никогда не приедет в Донбасс

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕПолитикаПочему пейсатель Дмитрий Быков никогда не приедет в Донбасс Голос Мордора в своей авторской колонке разбирает высказывание писателя Дмитрия Быкова о фильме «Солнцепек».Вернуться к статье74НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАлександр БлизнюкА почему Быков? Пишите "родную" фамилию.Vasil CornevТакая интеллигенция предала русского царя. Такую интеллигенцию, как этот мордатый пидор, гнать из России сраной метлой! Ну, хотя бы в ту же краину молодой "демократии". Удивляюсь, почему это Эхо до сих пор не сожгли вместе с такими Быковыми!?ВБВладимир БорисовГРАЖДАНИН НОВОДВОРСКИЙVasil CornevЯ бы сказал иначе -- Педераст Педерастович Педераскин.ВБВладимир БорисовВы правильно проняли, но думаю не стоит опускаться до леберастическо-дерьмократической лексики. А так на все СТОевгений черкашинБыков тварь ты обоссаная,педераст дырявый.Vladimir KharchenkoПеЙсатых писателей-нацистов и "пеЙсатых юлий латыниных", ученицы покойной Новодворской (убивать русских по духу людей везде и повсюду), врагов России на медийном и идеологическом фронте, т. н. "само-названной интеллигенции-Илиты", воспитывает и лелеет про-бандеровское и про-пиндосовское "Эхо Москвы". Патлатые и пеЙсатые ублюдки Венедиктов и Сергей Бутман, главари секты пейсатых в 150 жирных морд лишь только по Москве, муссируют и будируют среди своих поклонников-моральных уродов, истую ненависть к российскому народу, и они же нарочито демонстрируют поддержку бандеровского режима в Укра-Украине -нелюдь-УЁбышей, ведущих свою квази-страну с стиранию с политической карты мира. Газпром их не оплачивает с 2014 г. (возвращение Крыма на Родину), когда пейсатый Немцов, убиенный в 2015 г. по плану спецоперации ЦРУ, организовал в Москве митинг-майдан против России и Крыма в составе РФ. Патлатый пеЙсатый Венедиктов в минувшее воскресенье об этом сказал в прямом эфире. Все их акции за океаном. Он плевать хотел на ВВП. Он его называет своим "врагом" по определению. Его задача - развалить Россию. У ВВП задача - сохранить Россию. Нео-власовца и нео-предателя Быкова, если приедет в Донецк, арестуют и подвергнут суду трибунала. Дадут тюремный срок. Он это понимает. Своя жирная задница для него дороже всего на свете. Однако, как пеЙсатый нацист-публицист, он ляжет в могилу. Его повесят бандеровцы в Киеве в парке, и скажут, что это дело рук российских спецслужб.Комментировать
Свежие комментарии