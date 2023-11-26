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Аллегри про 1:1 с «Интером»: «Главным было избежать поражения. «Ювентус» пропустил наивный гол, хотя отрабатывал такие всю неделю»

Аллегри про 1:1 с «Интером»: «Главным было избежать поражения. «Ювентус» пропустил наивный гол, хотя отрабатывал такие всю неделю»

«Мы пропустили очень наивный гол, тем более что это произошло спустя всего несколько минут после того, как мы открыли счет.

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