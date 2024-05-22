22 мая Госдума рассмотрит в первом чтении законопроект об ограничении использования иностранных слов в публичной сфере.
Без слов
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22 мая Госдума рассмотрит в первом чтении законопроект об ограничении использования иностранных слов в публичной сфере.
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