На Неманском проезде стартовали занятия по спортивным танцам

Участников «Московского долголетия» приглашают заняться спортивными танцами в районе Строгино. Бесплатные танцевальные занятия для участников «Московского долголетия» начались на спортплощадке на Неманском пр.
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