Райан Гарсия с досрочной победы дебютировал в новой весовой категории

Райан Гарсия нокаутировал Оскара Дуарте в своем дебютном бою в первом полусреднем весе. В ночь на 3 декабря в Хьюстоне (штат Техас, США) прошел турнир по профессиональному боксу, в главном событии которого встретились звездный Райан Гарсия и Оскар Дуарте.