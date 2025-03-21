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Царьград

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65 тысяч канадцев требуют отказать Трампу во въезде в страну

65 тысяч канадцев требуют отказать Трампу во въезде в страну

Более 65 тысяч жителей Канады подписали петицию с запретом въезда Дональду Трампу из-за его "криминального прошлого".

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