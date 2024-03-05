Мошенники научились подделывать видеозаписи с лицами в Telegram

В УМВД России столкнулись с новым, более продвинутым видом мошенничества, когда злоумышленники подделывают не только голос, но и лица своих жертв, а получившееся видео рассылают по контактам пострадавшего.
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