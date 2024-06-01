Гладков: ВСУ обстреляли село Беленькое в Белгородской области

ВСУ обстреляли село Беленькое в Борисовском районе Белгородской области. Раненых нет. Повреждения зафиксировали в семи частных жилых домовладениях, информировал губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
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