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Энтони Дэвис получил травму колена и пройдет МРТ-обследование

Звездный форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис получил травму колена в матче с «Миннесотой» (92:110). По словам главного тренера «озерников» Фрэнка Вогеля, Дэвису предстоит пройти МРТ-обследование в Чикаго, где команда в воскресенье сыграет с «Буллс».

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