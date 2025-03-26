AP Andrej Popp Весь ЕС находится под оккупацией США и все руководители ЕС, это марионетки и холуи США, которые вдруг возомнили, что им что-то позволено и они что-то могут. С другой стороны ЕС имеет 500 миллионов населения, но единства нет и не предвидится, да и не позволят им иметь СВОЁ мнение.

ГМ Геннадий Малахов АмерикоССня сейчас высосет жизненные силы Европы , как голопогосскийваран, и бросит ее. А руководители ЕС это и есть яд этих варанов! Все уже поняли в мире что такое США! Напихали в Украину оружия типа помощи, а потом пришел другой варан и кричит плати! Люди планеты будьте бдительны, бесплатный сыр только в мышеловке!