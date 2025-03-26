Пока вы спали: смена настроя ЕС по Украине и проблемы ВСУ из-за собственных мин

Политика как он...
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Политика как она есть

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Комментарии
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AP
Andrej Popp
Весь ЕС находится под оккупацией США и все руководители ЕС, это марионетки и холуи США, которые вдруг возомнили, что им что-то позволено и они что-то могут. С другой стороны ЕС имеет 500 миллионов населения, но единства нет и не предвидится, да и не позволят им иметь СВОЁ мнение.
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16 час.
ГМ
Геннадий Малахов
АмерикоССня сейчас высосет жизненные силы Европы , как голопогосскийваран, и бросит ее. А руководители ЕС это и есть яд этих варанов! Все уже поняли в мире что такое США! Напихали в Украину оружия типа помощи, а потом пришел другой варан и кричит плати! Люди планеты будьте бдительны, бесплатный сыр только в мышеловке!
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14 час.
Alex Nемо
Вопрос к тому кто размещает подобный материал. Вы вообще о существовании такой вещи как новый параграф, запятая и прочие знаки для разделения материала по смыслу, для определительных вставок и секциям слышали? Думаю что ваш школьный учитель русского языка в гробу не просто крутится, он там заливается горючими слезами. Вывод сделан по результатам анализа, как минимум, 4-х подобных &quot;статей&quot;.
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12 час.
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