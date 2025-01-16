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Евролига. «Милан» примет «Партизан», «Реал» встретится с «Олимпиакосом» и другие матчи

Евролига. «Милан» примет «Партизан», «Реал» встретится с «Олимпиакосом» и другие матчи

Итальянский «Милан» встретится с сербским «Партизаном». Испанский «Реал» примет лидера турнира греческий «Олимпиакос».

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