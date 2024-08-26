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«Пучеглазый бес!»: В Сети ответили на подлость Быкова

«Пучеглазый бес!»: В Сети ответили на подлость Быкова

Страшно корежит на чужбине иноагента Дмитрий Быкова*. Литератор пышет злобой и все грезит о том, что Россия проиграет.

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Комментарии
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Алексей Тан
А если с него содрать его прохудившуюся чужую шкуру... то от туда вылезет, омерзительная морда,... Зильбертруда... по рождению Лотерштейн.... Большинство ЕВРЕЕВ, прописавшиеся в России с 17-ого и особенно после 1945-ого... по три четыре раза, меняли (путали следы) меняли свои фамилии... а похоже,... они СВОИ Родовые фамилии, &quot;вспоминают&quot;... только тогда, когда уезжают или бегут в Израиль.
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7 час.
ИИ
Иван Иваныч
Д. Быков- говно он был, говно он есть, говном он и останется...!
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6 час.
Елена Кавковская
Полное соответствие между формой и содержанием!
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6 час.

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