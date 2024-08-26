«Пучеглазый бес!»: В Сети ответили на подлость Быкова

Алексей Тан

А если с него содрать его прохудившуюся чужую шкуру... то от туда вылезет, омерзительная морда,... Зильбертруда... по рождению Лотерштейн.... Большинство ЕВРЕЕВ, прописавшиеся в России с 17-ого и особенно после 1945-ого... по три четыре раза, меняли (путали следы) меняли свои фамилии... а похоже,... они СВОИ Родовые фамилии, "вспоминают"... только тогда, когда уезжают или бегут в Израиль.