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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

4 подписчика
Жители города устали пить ржавую воду

Жители города устали пить ржавую воду 🤮🤮🤮 Уже больше месяца новоаннинцы вынуждены пить "колу" и "апельсиновый сок" вместо водопроводной воды.

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