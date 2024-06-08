Жители города устали пить ржавую воду 🤮🤮🤮 Уже больше месяца новоаннинцы вынуждены пить "колу" и "апельсиновый сок" вместо водопроводной воды.
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Жители города устали пить ржавую воду 🤮🤮🤮 Уже больше месяца новоаннинцы вынуждены пить "колу" и "апельсиновый сок" вместо водопроводной воды.