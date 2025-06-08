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Свежие комментарии

  • Егор Горшков
    Отличная новость, надеемся это начало большого процесса.Сбер увеличил ипо...

Путин подписал закон, упрощающий доступ к материнскому капиталу

Путин подписал закон, упрощающий доступ к материнскому капиталу

Президент РФ Владимир Путин подписал Федеральный закон от 07.06.2025 № 131-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей"», согласно которому доступ к материнскому капиталу будет упрощен, а выплаты — ускорены.

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