Путин подписал закон, упрощающий доступ к материнскому капиталу

Президент РФ Владимир Путин подписал Федеральный закон от 07.06.2025 № 131-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей"», согласно которому доступ к материнскому капиталу будет упрощен, а выплаты — ускорены.