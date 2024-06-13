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На Играх БРИКС-2024 в Казани болеем за наших синхронисток, гимнастов и «художниц»

Накануне в Казани состоялось открытие Игр БРИКС с участием 3,5 тыс. спортсменов из 60-ти стран. Соревнования пройдут по 27 видам спорта, в которых будет разыграно 387 комплектов наград, а завершатся 23 июня.

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