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Оператор ГТСУ поспорил с Путиным о причастности Украины в росте цен на газ

Оператор ГТСУ поспорил с Путиным о причастности Украины в росте цен на газ

Оператор ГТСУ поспорил с Путиным о причастности Украины в росте цен на газ AlexCoderОператор ГТСУ поспорил с Путиным о причастности Украины в росте цен на газ AlexCoder В Киеве назвали страну, которая больше всех поставила в 2021 году Незалежной российского голубого топлива Украина с октября практически не закупает у своих европейских партнеров газ,поэтому сегодняшнее заявление президента РоссииВладимира Путина о том, что действия киевского режима на рынке континента привели к запредельному ростуцен на голубое топливо в Старом Свете, необоснованны.

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