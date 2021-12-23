Оператор ГТСУ поспорил с Путиным о причастности Украины в росте цен на газ AlexCoderОператор ГТСУ поспорил с Путиным о причастности Украины в росте цен на газ AlexCoder В Киеве назвали страну, которая больше всех поставила в 2021 году Незалежной российского голубого топлива Украина с октября практически не закупает у своих европейских партнеров газ,поэтому сегодняшнее заявление президента РоссииВладимира Путина о том, что действия киевского режима на рынке континента привели к запредельному ростуцен на голубое топливо в Старом Свете, необоснованны.