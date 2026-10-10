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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Егор Дёмин: «Чейни Джонсон точно добьется стандартного контракта c «Нетс». Самый упорный трудяга в зале»

24-летний форвард Чейни Джонсон (201 см) отыграл 17 матчей за «Нетс» в прошедшем чемпионате, набирая 8,2 очка, 4,6 подбора и 2,1 передачи.

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