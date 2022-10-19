Президент МОК Томас Бах призвал не допускать российских спортсменов до соревнований

18 октября Бах заявлял в ходе выступления на заседании Генассамблеи Ассоциации национальных олимпийских комитетов заявил, что решение МОК о недопуске спортсменов из России и Белоруссии до соревнований было принято «в качестве защитной меры».
18 октября Бах заявлял в ходе выступления на заседании Генассамблеи Ассоциации национальных олимпийских комитетов заявил, что решение МОК о недопуске спортсменов из России и Белоруссии до соревнований было принято «в качестве защитной меры».
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