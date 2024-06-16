Итоги первого дня швейцарского саммита по Украине: бегство Харрис и важное заявление Анкары

БЕРН, 16 июня, ФедералПресс. Саммит по вопросам Украины в Швейцарии проходит с 15 по 16 июня. В нем принимают участие представители 92 стран, 55 глав государств и восемь организаций, включая Европейский союз, Совет Европы и ООН.
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