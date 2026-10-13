ТАСС: семь с половиной часов провел над Черным морем самолет-разведчик НАТО

Самолет-разведчик НАТО семь с половиной часов кружил над Черным морем. Об этом этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в авиадиспетчерских службах.
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