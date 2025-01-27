Танкисты Южной группировки войск на Т-80БВ уничтожили БМП и танк ВСУ

Экипаж танка Т-80БВ отдельной мотострелковой бригады 3-го армейского корпуса двумя прицельными попаданиями уничтожил украинские танк и боевую машину пехоты (БМП) на часовярском направлении зоны проведения специальной военной операции (СВО).
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