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Мостовой о словах Дзюбы про комментаторов: «Интервью не читал – что такого Артем сказал? Видно же, если кто-то кому-то зализывает. Я бы тоже так говорил»

Нападающий «Акрона» ранее поддержал мнение Валерия Карпина: «Пришли в себя после того, как пуканы взорвались.

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