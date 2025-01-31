А зарплату платить — по количеству детей: Татьяна Буцкая от «Единой России» удивила доктора экономических наук

Бездетность депутат предложила «стимулировать» рублём Ирина Мишина На фото: первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая (Фото: Пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС) Материал комментируют: Александр Сафонов Какими только методами не пытались поднять рождаемость в России, но все равно проблема — в категории нерешаемых.