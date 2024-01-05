Как делили Европу после 1945 года ﻿

matveychev Однажды Георгий читал у себя в блоге дискуссию, что мол, пакт Молотова–Риббентропа плохой, и СССР плохой, но вот то, что он отдал Вильнюс, захваченный поляками, Литве, и Клайпеду, захваченную немцами, Литве — это правильно.
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