Как делили Европу после 1945 года ﻿

matveychev Однажды Георгий читал у себя в блоге дискуссию, что мол, пакт Молотова–Риббентропа плохой, и СССР плохой, но вот то, что он отдал Вильнюс, захваченный поляками, Литве, и Клайпеду, захваченную немцами, Литве — это правильно.