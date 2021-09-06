Почему СССР закупал зерно за рубежом

Патриот России и Советского СоюзаПочему СССР закупал зерно за рубежом Если вы не знали, то я вам напомню о том, что уже несколько лет Россия находится на первом месте в мире по экспорту зерна.Вернуться к статье302НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьSSSasha Sokolovчто от читателей нужно,? импорт зерна естьИрина52Зарплата в РФ занижена по сравнению с СССР. Мясо и мясопродукты не по карману,а для 20 млн работающих нищих и молоко - не досыта. Поэтому и ниже внутренний спрос ,так как зерно необходимо для выращивания скота. В СССР спрос был выше и НИЩИХ НЕ БЫЛО. Вторая причина: принцип распределения по типу дешевой распродажи на основе дотаций применялся к хлебу слишком масштабно, так что готовым хлебом могли свиней кормить. Наконец, для твердых сортов пшеницы нужны почвы и климат, которых в СССР не было. Их и сейчас закупают. А современный вывоз продовольствия (как и в РИ ) достигнут "благодаря" снижению качества питания, уровня жизни и здоровья народа.Олег РузановВот это верное истолкование событий. Совершенно с Вами согласен, Ирина. А то из ящика всё вешают "лапшу на уши" населению по поводу экспорта зерна.Борис КокинЧто то Вы перепутали, давайте посчитаем, на хорошую зарплату в СССР в 120 рублей в месяц Вы могли купить 3000 кВт электроэнергии, что соответствует нынешним 13340 рублей, я думаю Вы как минимум получаете в два раза больше чем названная сумма, а Вы говорите что у нас рубль недооценён по сравнению с СССР, он конечно недооценён но по сравнению с другими валютами в наше время.Ирина52Вы забыли, что считать нужно не один параметр. Лично у меня пенсия 20 тыс. Из них на коммуналку уходит 5.Еще 5 - на лекарства. 10- на еду, при этом для нормального питания надо на неделю не меньше 2-2,5 тысяч. А ведь еще нужна одежда... Между прочим, у остальных пенсионеров в нашем подъезде (как и в доме) пенсия от 9 тыс до 15. Это для сравнения. Если бы я вышла на пенсию в СССР с моей зарплаты, я получила бы 120 (как мои мать и отец). Из этих 120 у меня на коммуналку (В ТОЙ ЖЕ КВАРТИРЕ) уходило бы до 10 рублей (из опыта СССР). Лекарства стоили копейки. Еда + ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ в оставшиеся суммы вполне укладывались (сужу по опыту родителей). Так что не надо заниматься ДЕМАГОГИЕЙ, выдирая отдельные показатели из контекстаБорис КокинА никто демагогией не занимается, любой экономист Вам скажет что стоимость конечного продукта в первую очередь складывается из стоимости энергоносителей, проще говоря той величины энергии затраченной на производство любого продукта, вот я и сравниваю сколько энергии Вы могли купить во времена СССР и сейчас, а вот сколько накрутят барыги на тот конечный продукт это уже другой вопрос, справедливости в Союзе было куда больше чем в сегодняшней России.Anatoly KiselevВозможно, только стоимость ЖКХ, продуктов и предметов первой необходимости, услуг, возросли во много раз и 13340 рублей надо умножить минимум в 3 раза и это составит около 40 000 рублей. Это подтверждает и то что 120 рублей в СССР вполне хватало на жизнь, а вот пенсии в 14500 рублей ( что более 13340 рублей) пенсионерам не хватает, так что ваша математика крайне ошибочна.Борис КокинЯ не знаю с чего Вы решили умножать всё на три, я всего лишь взял стоимость эл.энергии в Советские времена, она стоила 4 копейки, и сейчас у нас в Лен.области тариф 4,44 рубля, Вы сами возьмите калькулятор и прикиньте, занятная картина открывается я Вам скажу, к примеру взять хлеб, в Союзе стоимость белого батона стоила 24 копейки, снова же берём зарплату 120 рублей за ту зарплату Вы могли купить 500 батонов, сейчас у нас в области средний ценник на батон 27 рублей, умножаем на 500 и снова выходим на показатель 13500 рублей, но согласитесь, Ваша зарплата гораздо выше.Борис КокинДанными расчётами я всего лишь показываю что человек написавший о том что зарплата в России занижена по сравнению с СССР не прав.Ирина52Если бы Вы жили на пенсию или зарплату 12-20 тыс (а это МАССОВАЯ),Вы бы знали, что почем. Когда молоко и масло стоят 100 рублей или больше, а лекарства зашкаливают.... Вы не занимались бы демагогией. 3000квт в месяц потратить можно было только если заняться металлургией на дому... В целом брали за 70 квт *4 коп =2,8 рубля из этих 120 (по себе сужу). Кстати, 120 был потолок ПЕНСИИ, а не зарплаты.Рабочие текстильщицы зарабатывали от 16о, металлурги - до 1000. Учитель с высшим образованием до 300 (как моя мама), преподаватель вуза - от 120 до 450. Лично я ,как и отец, была доцентом, получая 320. Но вполне нормально можно было прожить и на 160, поэтому многие после аспирантуры не работали над диссертацией. Денег и так хватало. Скромно жили библиотекари, научные сотрудники, но они могли подработать в вузе. А СЕЙЧАС ДОКТОРА НАУК ПОЛУЧАЮТ 26 тыс (моя зарплата перед выходом на пенсию), и на эти деньги жить уже нормально невозможно. Так что не надо ДЕМАГОГИИ,Anatoly KiselevСогласен что можно получить занятные картины, но я просто сравнил 120 советских рублей для жизни в СССР и ваш показатель в 13 500 рублей для жизни в современных условиях. Как-то не катит. Чтобы достичь того положения что давали 120 рублей в СССР, сейчас надо иметь минимум 50 000 рублей. Вы правы что кто-то накручивает, как вы назвали барыги. Я попытался раскрутить.Ирина52Я и без всяких подсчетов ЗНАЮ, что 120 ХВАТАЛО на жизнь и мне (после вуза), и моим родителям (на пенсии). А про зарплату доктора наук (450) и говорить нечего... А сейчас зарплаты доктора наук(26 тыс) и, тем паче, пенсии (20 тыс) НЕ ХВАТАЕТ, так как дорого стоит коммуналка и лекарства. Да и на анализы посылают ПЛАТНО. То же МРТ - 5 тыс...,УЗИ - 700 рублей, а без этого диагноз не ставят и лечение не назначают. ТАК КАК ДОЛЖНЫ ЖИТЬ ЛЮДИ НА 12-15 тысяч? ОБ ЭТОМ ВЫ ПОДУМАЛИ? Или у вас совсем совести не осталось?Борис КокинЯ в 1986 году работал на хлопчатобумажном комбинате, и выполняя две нормы в смену моя зарплата составляла 240-260 рублей, а в 1989 на землетрясении в Армении нам платили 1000-1500 рублей в месяц, это были очень большие деньши по тем временам, поэтому я могу лишь предположить что Ваша мама зарабатывала, будучи преподавателем, указанные Вами деньги проживая как минимум в Москве.Борис КокинВ данном вопросе я с Вами абсолютно согласен, прожить сейчас на 13500 достаточно затруднительно, но большинство и имеют сейчас зарплату гораздо выше названной суммы, поэтому заявление о том что зарплата в России сейчас недооценена по сравнению с СССР не соответствует реальностиИрина52А давайте посчитаем в билетах на самолет. Бийск - Москва. СССР: 60 рублей. На 120 можно слетать туда и обратно. Сейчас :12-15 тыс. То есть В ДВА РАЗА ДОРОЖЕ. Возьмем стоимость поезда. Бийск (где жила и живу я) -Даугавпилс (где жила мама).Плацкарт 26 рублей(в одну сторону) Сейчас : до Москвы 5-6 тыс рублей+Москва-Даугавпилс еще столько же+30 евро -пошлина(2100) =14 тысяч... А,между прочим, в цену продуктов входит и транспортная составляющая. И расстояние до Латвии от Бийска такое же, как до Дальнего Востока...В СССР были дотации на транспорт, поэтому цены соизмеримы с зарплатами. СЕЙЧАС ЭТОГО НЕТ.Борис КокинЗнаете , в 1988 году я ездил на поезде, самолёт считал непозволительной роскошью, так вот, билет Алма-Ата-Москва, в купе, стоил 17 рублей.Борис КокинА ещё шашлык в Алма-Ате стоил 22-24 копейки палочка, золотые были времена.Борис КокинА вообще, на данный момент я работаю главным энергетиком на комбинате, и привык считать и сравнивать всё в затраченной энергии на единицу продукции, что считаю правильным в расчётах.Ирина52В СССР в Москве и в других городах Союза оклады были одинаковые. В Сибири даже ВЫШЕ. Так , в Бийске на 15% выше.Ассистент без степени получал в Алтайском крае 140 руб, а в центральной России или в Латвии - 120.ЗА ТУ ЖЕ РАБОТУ.Кандидат наук - основной оклад (центральная Россия,Москва,Прибалтика,Белоруссия,Украина и т.д.) - 320 р, Сибирь - 360 и выше. У меня было 320, так как стаж был недостаточен для максимума.Ирина52Даже по официальным данным в РФ 20 млн работающих нищих.Борис КокинЗнаете, вот честно, я не понимаю как может быть работающий нищий, это какой то парадокс, к примеру если я работаю и мне не хватает денег с зарплаты я ищу ещё дополнительный заработок, а уж предложений работы у нас достаточно, поэтому я могу лишь предположить, что человек работающий и получающий за свой труд мизерную зарплату просто по природе ленив, потому как пальцем не хочет пошевелить чтобы вытащить себя из нищенского существования, он лучше будет костерить правительство, буржуев, времена, нравы, несправедливость, но только не себя любимого. Вы только не подумайте что я данным постом поддерживаю наше правительство, от него я сам не в восторге, просто свои проблемы я стараюсь решать сам, никого не костеря.Залман РабиновичОй Божечки мои. А что Вам сейчас-то понадобилось в том Даугавпильсе? И ведь вроде не было такого поезда "Москва-Даугавпилс"Ирина52Поезда не было, а билет был. Часть 1:Бийск-Москва. Часть 2: Москва -Даугавпилс (на поезде Москва-Калининград") Если бы Вы жили в СССР, то знали бы, что можно было покупать билет с пересадками,и его стоимость была НИЖЕ, чем 2 или 3 отдельных билета, а время поездок,вагоны и места указаны. Даугавпилс - это Двинск , с русским населением, центр Латгалии. Я там родилась и выросла. Там жили мать и бабушка. Впрочем, жертвы ЕГЭ вроде Вас историю и географию знают плохо...ИП знать не хотят... За вас все ГУГЛ ответит...Залман РабиновичАга, ЕГЭ...я там сейчас в данный момэнт живу. А про билет с пересадкой спасибо, реально не знал, ибо не сталкивался. Кстати говоря, у меня родная тётка в Елгаве (это тоже Латвия) преподавала географию. А упасть в её глазах с обычным незнанием я просто никакого права не имел. И ради Бога, просветите что такое ИП которое я знать не хочу. А "гугель" для меня существует только как альтернативный источник информации, хотя и удачные совпадения у него тоже не редки. Ну, как-то так...ИИскандерВы, как мне кажется, путаете стоимость конечного продукта и его себестоимость. Стоимость буханки хлеба - на ценнике. И вот в ней минимум 30% - торговая наценка.ИИскандерКак мне кажется, автор забыл две (возможно не самые главные) причины импорта и нехватки зерна в СССР. 1. Хлебобулочные изделия относились к категории товаров первой необходимости и продавались много ниже себестоимости, государству в убыток. 2. Как следствие - наплевательское отношение к хлебу. Даже плакаты в магазинах вешали: "Хлеба к обеду в меру бери, хлеб - драгоценность, им не сори". А на селе шустрые ребята всей семьёй (и всем посёлком) отоваривались хлебом по «норме отпуска» на человека. Этой «закупкой» откармливали свиней и продавали на «колхозном «рынке» по рыночной же цене. Особо ушлые для свинарника ещё и воровали электричество (опять же – копеечное, в убыток государству). Государство пыталось с этим паскудством бороться (Уголовный кодекс РСФСР: "Статья 154.1. Скупка для скармливания или скармливание скоту и птице хлеба и других хлебопродуктов»), но как бороться, если и начальство на селе, начиная от семьи участкового в этой «рыночной экономике" по уши?Liudmila Kosteley (Моисеева)Сейчас НИЧЕГО НЕ ПРОДАВАТЬ! Почти всех затопило и пропали урожаи. И свой сохранить урожай, мало ли наводнения или пожары. https://www.youtube.com/watch?v=umAX_ieymqAВТВладимир ТихомировМы жили в ЗОЛОТОМ СНЕ и нас распирало от гордости за НАШУ РОДИНУ!!! Горькое отрезвление, когда ты ОТДАЛ ВСЁ, стар и немощен!!!НННадежда НикитинаО том "золотом сне" мы будем рассказывать нашим детям и внукам как легенды древней Греции, к сожалению.SKShavkat KuvatovКачество экспортируемого зерна (вопреки крикам, что оно все фуражное) растет из года в год. Никаких претензий к качеству экспортируемого зерна. Всё путём. Иначе плохое зерно никто не купить. А вот зерно, используемое внутри России по своему качеству оставляет желать лучшего. Оно очень низкого качества. И нас потчуют этим, по сути фуражным, зерном. Потому у нач уже несколько лет качество выпекаемого хлеба постоянно падает.Комментировать
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