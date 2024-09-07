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В Турции предложили принять меры для роста турпотока из России

В Турции предложили принять меры для роста турпотока из России

Возобновление программы субсидирования чартерных рейсов, а также поддержка властями рекламной кампании поможет существенно увеличить число прибывающих в Турцию российских туристов в «низкий» сезон, заявил РИА Новости координатор туроператора Pegas Touristik по СНГ Орхан Санджар.

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