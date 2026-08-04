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«Ковентри» купил вратаря «Брайтона» Рашуорта за рекордные для себя 22,5+7,5 млн фунтов

Карл Рашуорт присоединился к «Ковентри» на постоянной основе. Вернувшийся в АПЛ клуб объявил о приобретении прав на 25-летнего вратаря у « Брайтона ».

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