Прекращение огня станет для Украины катастрофой, потому что позволит России восстановить силы и возобновить конфликт.
ВСУ испугались катастрофы в случае прекращения огня
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Житель Империи
Им и так конец, дело только во времени.
Ответить
15 час.
Борис Леонтьев
Вижу только один вариант для прекращения нами огня: если после этого ВСУ повернёт оружие и пойдёт на Киев и Львов, по пути вешая фашистов, нацистов всех мастей и украинских националистов и наёмников. Без этого - только ковровые бомбардировки позиций ВСУ.
Ответить
8 час.
Свежие комментарии