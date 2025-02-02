Им и так конец, дело только во времени.

Борис Леонтьев

Вижу только один вариант для прекращения нами огня: если после этого ВСУ повернёт оружие и пойдёт на Киев и Львов, по пути вешая фашистов, нацистов всех мастей и украинских националистов и наёмников. Без этого - только ковровые бомбардировки позиций ВСУ.