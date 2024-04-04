Радиоактивное заражение Западной Украины, о котором все молчат

СК

Степан Капуста

Статья скорее для того, чтобы посеять панику. Обедненный уран в снарядах страшен не сам по себе, но после образовавшихся после взрыва снаряда окислов урана, оседающих в грунт и мигрирующих в природе по пищевым цепочкам. Вот причина роста онкологии и пр. в Югославии (Сербии). А не само присутствие на местности остатков разрушенных взрывом снарядов. Так или иначе, беспокоиться проживающим на прилегающих территориях есть о чем. Возможно умаляю проблему, но событие произошло, слово за учеными.