Юрий Кот Напомню, как в прошлом году наши враги привезли очередное своё вундерваффе на Украину.
Радиоактивное заражение Западной Украины, о котором все молчат
Комментарии
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Михалыч
Тупые хохляцкие суки: ни себе, ни людям, лишь бы вдолбить свои фантазии в умы людей.
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19 час.
СК
Степан Капуста
Статья скорее для того, чтобы посеять панику. Обедненный уран в снарядах страшен не сам по себе, но после образовавшихся после взрыва снаряда окислов урана, оседающих в грунт и мигрирующих в природе по пищевым цепочкам. Вот причина роста онкологии и пр. в Югославии (Сербии). А не само присутствие на местности остатков разрушенных взрывом снарядов. Так или иначе, беспокоиться проживающим на прилегающих территориях есть о чем. Возможно умаляю проблему, но событие произошло, слово за учеными.
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14 час.
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