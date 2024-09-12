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Доцент Щербаченко: бензин на АЗС может подорожать в октябре на один рубль

Доцент Щербаченко: бензин на АЗС может подорожать в октябре на один рубль

Литр бензина Аи-92 и Аи-95 на заправках в октябре может подорожать от одного до трех рублей за литр. Доцент Финансового университета при Правительстве РФ Петр Щербаченко сделал такой прогноз на основании данных Московской топливной ассоциации.

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