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Минюст США принял решение предъявить Boeing обвинения в преступном мошенничестве

Минюст США принял решение предъявить Boeing обвинения в преступном мошенничестве

Министерство юстиции США решило выдвинуть против американской корпорации Boeing уголовные обвинения из-за того, что она нарушила договоренность, связанную с крушениями самолетов этой марки в 2018-2019 годах.

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