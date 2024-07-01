Минюст США принял решение предъявить Boeing обвинения в преступном мошенничестве

Министерство юстиции США решило выдвинуть против американской корпорации Boeing уголовные обвинения из-за того, что она нарушила договоренность, связанную с крушениями самолетов этой марки в 2018-2019 годах.
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