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Трое бобруйчан похитили автомобильный прицеп стоимостью 3000 рублей.

Трое бобруйчан похитили автомобильный прицеп стоимостью 3000 рублей.

В Бобруйске задержали трех человек, похитивших автомобильный прицеп ´HOBBY 420´ у местного жителя. Как сообщила официальный представитель УВД Бобруйского горисполкома Татьяна Горбанюк, установлено, что к преступлению сообщники готовились заранее.

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