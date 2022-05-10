Трое бобруйчан похитили автомобильный прицеп стоимостью 3000 рублей.

В Бобруйске задержали трех человек, похитивших автомобильный прицеп ´HOBBY 420´ у местного жителя. Как сообщила официальный представитель УВД Бобруйского горисполкома Татьяна Горбанюк, установлено, что к преступлению сообщники готовились заранее.