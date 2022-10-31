Новый бренд бывшего топ-менеджера Volkswagen показал свой первый роскошный электромобиль

Бывший топ-менеджер Volkswagen представил на рынке КНР собственный автомобильный бренд На китайском рынке появился новый люксовый бренд под названием BeyonCa, созданный бывшим исполнительным директором Volkswagen China Су Веймином.
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