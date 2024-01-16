Россиянам напомнили, в каких случаях нельзя покидать место ДТП

По данным ГИБДД, более 90 тысяч аварий произошли на дорогах страны за прошлый год. Всё чаще массовые ДТП случаются по вине лихачей, которые не останавливаются по требованию патрульных и провоцируют погони.
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