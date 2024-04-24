Таможенники обнаружили 19 редких попугаев при проверке авиагруза из Киргизии

В подмосковном аэропорту Жуковский сотрудники Главного управления по борьбе с контрабандой Федеральной таможенной службы (ФТС) России и Домодедовской таможни при проверке авиагруза из Киргизии обнаружили 19 редких попугаев.
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