Свершилось: в Балаклаве открыли стадион «Горняк»

В Балаклаве открыли стадион «Горняк». Губернатор Михаил Развожаев в приветственном слове перед футбольным матчем команд «Горняк» и «Маракана», футбольных команд спортивной школы №3 по футболу, отметил, что это долгожданное событие для балаклавцев.