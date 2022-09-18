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Свершилось: в Балаклаве открыли стадион «Горняк»

Свершилось: в Балаклаве открыли стадион «Горняк»

В Балаклаве открыли стадион «Горняк». Губернатор Михаил Развожаев в приветственном слове перед футбольным матчем команд «Горняк» и «Маракана», футбольных команд спортивной школы №3 по футболу, отметил, что это долгожданное событие для балаклавцев.

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