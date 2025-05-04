До 20 лет тюрьмы: мигрант надругался над четырёхлетним мальчиком

Жуткое преступление зарегистрировано на днях в Санкт-Петербурге.В Санкт-Петербурге сотрудники уголовного розыска задержали 18-летнего уроженца Таджикистана по подозрению в совершении преступления на детской площадке.
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