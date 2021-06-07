E-News.su

83 подписчика

Свежие комментарии

  • Россиянин
    К сожалению Запад не будет к этому прислушиваться."Сафари на людей"...
  • Владимир Ознобихин
    Заработался, сердечный?!Арестовича хотят ...
  • Владимир Ознобихин
    Минские соглашения не исполняет Украина!! А нам остаются санкции. Двайте объявим, что возьмемся их выполнять за Укра...Корнилов предложи...

Доклад ООН о правах человека на Украине. Убийства, аресты, нацистский разгул и языковая дискриминация

Ввиду полного отсутствия на Украине независимых правозащитных организаций, которые бы вели регулярный мониторинг ситуации с правами человека и информировали общественность о результатах, доклады миссии УВПКЧ ООН фактически являются единственным системным источником знания в этой области Так, на днях был опубликован Обзор ситуации с правами человека в Украине (1 февраля — 30 апреля 2021 года), который в политкорректной форме, но тем не менее без умолчаний показывает катастрофу, заложником которой стало почти все население Украины.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх