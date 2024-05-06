Бренды и потребители в условиях «рутинизации кризиса» — новые стратегии лидерства обсудили на конференция Go Up 2024

Участники секции: Татьяна Эшназарова, главный редактор AdIndex (модератор); Алла Данилина, директор по стратегическим и инновационным продуктам NMi Group; Татьяна Ломтева, директор по маркетинговым коммуникациям «Пятерочка» Анна Платова, лидер по онлайн-маркетингу «ВкусВилла» и партнерским проектам; Андрей Чесноков, директор по цифровому привлечению «Росбанк»; Артем Пуликов, коммерческий директор МТС Ads; Кристина Лайус, директор по коммуникациям и развитию отношений с партнерами сейлз-хаус «СберСеллер»; Александр Папков, директор по технологиям Media Direction Group.