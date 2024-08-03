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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тер Стеген о матче с «Реалом» в США: «Класико – всегда класико. Это не просто товарищеская игра»

«Мы подходим к Класико в очень хорошем настроении. Класико – всегда класико, это не просто товарищеский матч, это всегда важная игра», – сказал вратарь «Барселоны».

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