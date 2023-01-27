Президент Хорватии Зоран Миланович прокомментировал скандальный выпад главы МИД Германии Анналены Бербок, которая заявила в Страсбурге, что поставлять Украине оружие должны все, иначе «Россия и Путин победят», заключив, что «мы воюем с Россией».