Русская весна

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Мы воюем с Россией? Не знал! — президент Хорватии в шоке от выпада Бербок (ВИДЕО)

Мы воюем с Россией? Не знал! — президент Хорватии в шоке от выпада Бербок (ВИДЕО)

Президент Хорватии Зоран Миланович прокомментировал скандальный выпад главы МИД Германии Анналены Бербок, которая заявила в Страсбурге, что поставлять Украине оружие должны все, иначе «Россия и Путин победят», заключив, что «мы воюем с Россией».

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