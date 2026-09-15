⚡️ ВС РФ поразили суда и состав с грузами для ВСУ в портах «Черноморск», «Южный» и «Измаил» В порту «Черноморск» поражён морской паром, который доставил грузы для ВСУ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым