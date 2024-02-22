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Певица Зара рассказала о своем идеале мужчины

Певица Зара рассказала о своем идеале мужчины

Известная певица Зара назвала Василия Ланового идеалом мужчины. Ее слова приводит Пятый канал. По словам артистки, Лановой был красивым, благородным, умным, глубоким мужчиной, обладающим хорошим чувством юмора.

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