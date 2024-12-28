МОЯ СТРАНА
ТрибуналБлогДобрый мирКрым домаДержаваСССР-Империя добраПресс ЦентрПолитмиксер
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

МОЯ СТРАНА

7 476 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вячеслав Денисов
    Индусы, с которыми я встречался в США - тупые бездельники!Раскол в команде ...
  • Silver Kont
    Естессно, ведь дядю вову ебн'у рекомендовал именно ржавый толик в своё время, когда ему понадобился преемник..Почему Чубайсу и ...
  • АНГЕЛ АНГЕЛ
    Как говорит наш гарант конституции "своих" не сдаем....Почему Чубайсу и ...

На Южном Урале завершилось развертывание старшего брата "Орешника" - стратегической гиперзвуковой системы "Авангард"

На Южном Урале завершилось развертывание старшего брата "Орешника" - стратегической гиперзвуковой системы "Авангард"

 1423 прочтения 18 декабря 2024 года ракетные войска стратегического назначения (РВСН) России сообщили, что в Оренбургской области они полностью перевооружили одну из своих дивизий ("Домбаровская" 13-я ракетная дивизия) на новый гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх