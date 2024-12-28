На Южном Урале завершилось развертывание старшего брата "Орешника" - стратегической гиперзвуковой системы "Авангард"

1423 прочтения 18 декабря 2024 года ракетные войска стратегического назначения (РВСН) России сообщили, что в Оренбургской области они полностью перевооружили одну из своих дивизий ("Домбаровская" 13-я ракетная дивизия) на новый гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард».