В Ростовской области неравнодушный гражданин и полицейские спасли провалившуюся под лёд девочку

В Ростовской области в полицию обратился житель хутора Гусев. Он сообщил, что в пруду тонет ребёнок. Заместитель командира по работе с личным составом сводного отряда полиции № 5 подполковник полиции Николай Жураковский немедленно выехал на место происшествия.