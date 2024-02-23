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Закон, порядок, государство

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В Ростовской области неравнодушный гражданин и полицейские спасли провалившуюся под лёд девочку

В Ростовской области в полицию обратился житель хутора Гусев. Он сообщил, что в пруду тонет ребёнок. Заместитель командира по работе с личным составом сводного отряда полиции № 5 подполковник полиции Николай Жураковский немедленно выехал на место происшествия.

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