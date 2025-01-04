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Йеллоустон тронулся: произошел сдвиг в положении резервуаров магмы в супервулкане

Йеллоустон тронулся: произошел сдвиг в положении резервуаров магмы в супервулкане

Скопления магмы под Йеллоустонским супервулканом начали сдвигаться в сторону слабо изученной северо-восточной части парка.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
США уже всех достали!! Даже вулкан!!!
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